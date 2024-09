Non sarà mai titolare nel Napoli | tutta ‘colpa’ di McTominay

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 28 settembre 2024) Per il giornalista Riccardo Trevisani c’è un calciatore delche non giocherà maia causa della presenza diL’estate delè stata caratterizzata da tantissimi acquisti. Antonio Conte ha chiesto ben sette nuovi elementi per migliorare la rosa e a giugno si è presentata l’occasione per portare la bandiera del Manchester United Scottall’ombra del Vesuvio. Un affare concretizzato solo a fine agosto, a campionato già iniziato. L’arrivo dello scozzese non solo ha permesso ad Antonio Conte di cambiare modulo, ma ha anche “tagliato” un possibilesecondo il parere del giornalista Riccardo Trevisani. Infatti, Conte ha lanciato dal primo minutocontro la Juventus, modificando l’assetto tattico della rosa, passando dal 3-4-2-1 ad un finto 4-3-3.