Non è stato un caso eccezionale La situazione è precaria da tempo

(Di sabato 28 settembre 2024) Spaventati e arrabbiati per quella che non considerano "una eccezione". Sconcerto nelle parole degli alunni del Cappellini Sauro, dove ieri mattina si è verificato il crollo dal soffitto di un’aula. "È unaindicibile – scrivono i ragazzi di Opposizione studentesca d’alternativa – sapevamo già che laal Cappellini fosse: ci siamo sempre battuti nel farlo riconoscere alla Provincia che a quanto pare, come sempre, non si è per nulla interessata. Come al solito si interessa solamente a investire denaro per cose futili e che giovano solo ai privati. Lo scorso dicembre il corteo studentesco ha ottenuto il tavolo con la prefettura, in quell’occasione abbiamo fatto presente delladel Cappellini. Quanto successo ieri non è un’ eccezione, noi studenti non intendiamo abbassare la testa, non faremo finta di non aver visto e ci faremo sentire".