Neonati sepolti Chiara Petrolini violentata da un amico

(Di sabato 28 settembre 2024) Parma, 28 settembre 2024 – Emergono nuovi dettagli sul passato di, la 22enne accusata di omicidio premeditato, soppressione e occultamento di cadavere nel caso deitrovatia Vignale di Traversetolo (Parma). Due anni fa, la ragazza – ora agli arresti domiciliari – avrebbe subito violenza sessuale da parte di un, che sarebbe già stato rintracciato dagli inquirenti. A riportarlo è Repubblica, mentre mancano ancora delle conferme ufficiali. Sebbene non ci sia un collegamento evidente con i due bambini morti, il ragazzo dovrebbe essere presto ascoltato dagli investigatori. L’abuso sarebbe avvenuto qualche mese prima cherestasse incinta del suo fidanzato, in quella che sarebbe stata la prima gravidanza conclusasi con un parto in solitaria il 12 maggio 2023.