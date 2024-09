Moto2 Tony Arbolino secondo nella FP2 del GP d’Indonesia Canet leader

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Si chiude nel segno di Aronla terza e ultima sessione di prove libere del GP, tappa numero quindici del Motomondiale 2024 di. Un bel turno per l’iberico, il quale ha bruciatonelle battute finali rendendosi protagonista di un grande giro. Il centauro in sella alla Fantic Racing ha segnato il cronometro di 1:33.077, tempo con cui ha staccato di +0.198 il pilota italiano dell’Elf Marc VDS Racing Team, ormai tornato stabilmente ad alti livelli. Buon passo anche per Fermin Aldeguer (SpeedUP Racing), terzo a +0.364 davanti a Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia), quarto a +0.521, Manuel Gonzalez (QJ MOTOR Gresini), quinto a +0.0552) e Senna Agius (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), sesto a +0-608. Settimo posto poi per ildel Mondiale Ai Ogura (MT Helmets -MSI) con +0.719.