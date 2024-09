LIVE MotoGP GP Indonesia 2024 in DIRETTA | Martin può dare la spallata Alle 9 00 la Sprint Race

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA 8.27 Per quanto si è visto tra ieri e oggi,puòunaquasi definitiva al Mondiale. Già nel 2023 volava in, ma fu tradito da una caduta. Lo spagnolo è troppo scaltro per ripetere lo stesso errore due volte. Sa che trae gara può guadagnare tanti punti su un Bagnaia che sinora non ha mai trovato la quadra in questo fine settimana. 8.26 La classifica del Mondiale. 1. Jorge(Ducati) 341 2. Francesco Bagnaia (Ducati) 317 3. Enea Bastianini (Ducati) 282 4. Marc Marquez (Ducati) 281 5. Brad Binder (KTM) 165 6. Pedro Acosta (KTM) 157 7. Maverick Vinales (Aprilia) 149 8. Aleix Espargarò (Aprilia) 127 9. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 121 10. Alex Marquez (Aprilia) 121 8.25 Ben ritrovati, amici di OA Sport.9.00 inizierà ladel GP di