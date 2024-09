Libano la testimonianza | A Beirut paura totale ospedali come in guerra

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024), venerdì pomeriggio: la capitale delsta per essere di nuovo bombardata da Israele. Nel mirino il sud della città, quartier generale degli Hezbollah e del suo leader Nasrallah. Missione compiuta per gli israeliani con l’uccisione del capo, annunciata sabato. Ma è anche la popolazione a pagare un prezzo altissimo. Maia, nome di fantasia, ci risponde al telefono poco prima dell’attacco, proprio mentre Netanyahu tiene il suo discorso all’Onu. “Una palude antisemita”, definisce il palazzo di vetro il premier israeliano, allontanando anche la possibilità di una tregua di 21 giorni. Maia alla tregua non ci ha mai creduto emolti suoi fortunati connazionali ha lasciato proprio in questi giorniper rifugiarsi nella sua casa in montagna, un villaggio a 50 km dalla capitale.