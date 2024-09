Juve Stabia-Pisa | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 SETTEMBRE– L’eliminazione in Coppa Italia per mano del Cesena è alle spalle, ilpunta a proseguire il proprio filotto di successi in campionato. La sfida del “Menti” diè quanto mai più insidiosa, considerando sia il terzo impegno in settimana che il manto erboso, sintetico, per la prima volta affrontato in stagione. I padroni di casa tenteranno lo “sgambetto” alla capolista. I nerazzurri, infatti, sono primi a quota 16 punti, compresi i due riassegnati dopo la vittoria per 3-0 a tavolino arrivata in settimana contro il Cittadella dopo la sentenza. I campani, invece, nell’ultima giornata hanno perso in trasferta a Modena per 3-0. Otto punti in classifica per loro. Ma a che ora avrà inizio la partita del “Romeo Menti”? Quali sono lee, soprattutto,sarà possibile seguirla in tv e streaming? In seguito, tutte le in