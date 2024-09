I 10 migliori film di Maggie Smith in ordine di importanza

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 28 settembre 2024) I 10di, indiSarebbe bello ripercorrere i successi di Damesul grande schermo in circostanze più felici, ma purtroppo è morta all’età di 89 anni. L’attrice britannica si è comunque lasciata alle spalle una bella eredità, visto che i suoi primi ruoli sul palcoscenico risalgono agli anni Cinquanta. A partire dalla metà e dalla fine degli anni Sessanta ha iniziato a ottenere ruoli cinematografici di rilievo ed è rimasta attiva fino al 2023, anno in cui è uscito il suo ultimo, Il club dei miracoli. Laè stata molto più di un’attrice cinematografica, ricevendo consensi sul palcoscenico e anche nel mondo della televisione, quest’ultimo in gran parte grazie a Downton Abbey (2010-2015).