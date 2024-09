Giada Zanola drogata prima di essere gettata dal cavalcavia Cosa dicono gli esami tossicologici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Padova, 28 settembre 2024 – La conferma è arrivata:, la 33enne morta sull'autostrada A4 a Vigonza (Padova) il 29 maggio, era statadigiù dal. Glihanno dimostrato la massiccia presenza di lorazepam, sostanza che ha proprietà ansiolitiche, sedative e rilassanti. In alte quantità può causare incoscienza. Nessuna traccia è stata invece trovata dall’analisi dei capelli di Andrea Favero, il compagno della donna accusato del suo omicidio. Il 38enne aveva dichiarato di fare uso di lorazepam per facilitare il sonno. Rimane in custodia cautelare nel carcere di Padova. Già a giugno, gli esiti parziali degliavevano dimostrato che, sui vestiti di, ci fossero particelle di benzodiazepine, alla base di molti tranquillanti e narcotizzanti.