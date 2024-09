GF Giglio esasperato dal gossip con Jessica | reazione furiosa non lo farà

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di sabato 28 settembre 2024) Nella casa del Grande Fratello i rapporti tra i concorrenti iniziano sempre come un gioco, ma con il passare del tempo le emozioni si intensificano sempre di più. Nelle prime due settimane le dinamiche più attese non hanno tardato a nascere. Si tratta chiaramente di quelle amorose, che hanno avuto come protagonisti alcuni dei gieffini di punta della diciottesima edizione. Molto intraprendente è senza dubbio Lorenzo Spolverato, che si è sbilanciato con la passione per Helena Prestes ma non ha rinnegato l’interesse per Shaila Gatta. Non da meno è anche Javier, che conquista ogni giorno di più il cuore della bella ex velina, seppur con un approccio più delicato. Negli ultimi giorni però, è balzato agli onori delanche, il cui nome è stato associato aMorlacchi. Una situazione che ha scatenato nel parrucchiere unainaspettata.