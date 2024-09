Fortnite l’elenco nel dettaglio di tutti i crossover inseriti finora nel battle royale di Epic Games

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di sabato 28 settembre 2024) Da quandoha trasformato il concetto stesso di “videogioco” in qualcosa di molto più vasto, una sorta di spazio in continua evoluzione dove muoversi liberamente tra cose diverse. la cosa più affascinante di questo gioco è certamente la capacità di integrare elementi derivati dalle altre arti, come film, serie TV, anime, videogiochi e persino moda e sport. Queste “collabs“, ovvero collaborazioni, sono oramai una parte essenziale dell’esperienza di gioco e della “diversità” in continua espansione. Sin dai primissimi capitoli la serie diha avuto le sue collaborazioni, ma è con il Capitolo 5 che il gioco ha raggiunto i livelli a cui stiamo assistendo negli ultimi tempi.è ormai un intreccio continuo di personaggi e mondi che vanno dalla cultura pop degli ultimi decenni fino a “influencer” moderni provenienti da TikTok e altri social media.