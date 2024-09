Elena Ugolini a Ravenna | Bisogna rimettere le persone al centro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) "leal". Inizia così, da quello che è il suo slogan in vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre, l’incontro di presentazione della candidata del-destra, la città amministrata proprio dal suo diretto sfidante Michele de Pascale sostenuto dal-sinistra. "In molti mi chiedono chi me l’abbia fatto fare – ricorda la professoressa di storia e filosofia, preside ed ex sottosegretaria di Stato al ministero dell’istruzione, riminese ma ormai bolognese d’adozione –. Non ho dubbi: mi sono candidata prima di tutto per i miei figli e studenti, per dare loro un’opportunità e farli restare in Italia. Al riguardo vorrei una legge per incentivare il ritorno dei cervelli in fuga.