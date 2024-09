E pure Amanda Lecciso… Tanta roba con lui Grande Fratello c’è già un’altra coppia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 28 settembre 2024) Non solo Shaila Gatta, Helena Prestes e Jessica Morlacchi: ancheLecciso sembra avere un interesse per qualcuno al. Sono passate solo due settimane dall’inizio del reality show di Alfonso Signorini ma, visti gli atteggiamenti e le confidenze in casa, il pubblico ha già individuato alcune possibili coppie. E di questa ultima non si è ancora parlato in diretta. Ma succederà di sicuro perché negli ultimi giorni i due si sono avvicinati parecchio e le telecamere li hanno sorpresi abbracci o a farsi le coccole in più momenti. Da qui la nascita di quest’altra ‘ship’ del2024: quella tra Iago Garcia eLecciso, la sorella più piccola della più famosa Loredana. Leggi anche: “Chiamatela, deve sapere”.