Chi è in vantaggio Trump-Kamala | l' ultimo sondaggi choc del Nyt

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Manca sempre meno alle elezioni che decideranno chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Con il ritiro anzi tempo di Joe Biden, la sfida è diventata più agguerrita che mai. In un primo momentoHarris sembrava insu Donald. Ma nelle ultime settimane il tycoon sembra aver recuperato terreno. L'o del New York Times rivela che in realtà la corsa tra il repubblicano e la democratica è più serrato che mai. I campi di battaglia in cui si decideranno le sorti degli States saranno gli stati del Michigan e del Winsconsin. Ihanno rilevato che ildella Harris di inizio agosto è stato leggermente ridimensionato dalla persistente fermezza disulle questioni economiche, uno sviluppo potenzialmente preoccupante per la vicepresidente, dato che l'economia resta la questione più importante che sposta il voto degli elettori.