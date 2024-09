Ballando con le stelle Barbareschi in lacrime | ‘merito’ di Selvaggia Lucarelli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 28 settembre 2024) (Adnkronos) – Lucainnella prima puntata dicon le. Ed è colpa (o merito) soprattutto di. L’attore 68enne debutta nello show di Raiuno con un boogie: la prova entusiasma i giudici, che promuovono a pieni voti la performance. “Mentre ballavi, sembravi un ragazzo di vent’anni. Nella tua performance non c’era età, ti muovevi come uno di vent’anni”, dice. Le parole fanno commuovere il concorrente: “Ho fatto piangeresenza insultarlo, incredibile”, dice la scrittrice. “E’ poter fare questo mestiere per sempre, è il mestiere più bello del mondo”, dicespiegando le emozioni provate. L'articolocon leindiproviene da Ildenaro.it.