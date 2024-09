Zelensky vuole l’escalation | Per vincere serve l’okay a colpire in Russia Biden è scettico ma Macron si schiera con Kiev e punta a convincerlo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 27 settembre 2024) Davanti alle difficoltà difensive, con lache continua ad avanzare lungo tutta la linea del fronte, Volodymyrnon fa che ripetere che la vittoria è possibile, ma per ottenerla è necessario il via libera dell’Occidente – e soprattutto quello dell’America di Joe– per usare le armi a lungo raggio sul suolo russo. Peccato che per ora, malgrado il suo recente viaggio a Washington, la Casa Bianca resista alla richiesta, temendo che un eventuale assenso possa portare a una definitiva escalation del conflitto. A sostenerlo, come riporta il New York Times, sono le agenzie d’intelligence statunitensi, citando dichiarazioni di alcuni funzionari che hanno chiesto l’anonimato.