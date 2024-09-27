Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2024 ore 19:15 (Di venerdì 27 settembre 2024) Viabilità DEL 27 SETTEMBRE 2024 ORE 19.05 SARA SPANO’ BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E VIA CASILINA DOVUTA ANCHE AD UN INCIDENTE IN PROSSIMITA DELL’USCITA PER VIA NOMENTANA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VITINIA INFINE SU VIA SALARIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E PROSEGUENDO PIU AVANTI SEMPRE PER LAVORI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTE ROTONDO SCALO IN DIREZIONE RIETI DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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