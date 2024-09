Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2024)DEL 27 SETTEMBREORE 19.05 SARA SPANO’ BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E VIA CASILINA DOVUTA ANCHE AD UN INCIDENTE IN PROSSIMITA DELL’USCITA PER VIA NOMENTANA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VITINIA INFINE SU VIA SALARIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E PROSEGUENDO PIU AVANTI SEMPRE PER LAVORI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTE ROTONDO SCALO IN DIREZIONE RIETI DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral