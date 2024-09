Tanti alunni senza supporto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Nella classe di mia figlia, che frequenta la quarta alla primaria Visconti, Gallaratese, fino a pochi giorni fa c’era un solo insegnante di sostegno per tre bambini, che si occupava anche di altre classi". Lo fa sapere Clorinda Esposito, madre di una bimba che ha diritto al sostegno per disturbi comportamentali. "Ora ha finalmente il suo insegnante ma nella scuola ne mancano parecchi. Tra l’altro, il tempo pieno tornerà solo lunedì. Noi ce la caviamo solo perché mio marito finisce di lavorare alle 13.30 e può andare a prenderla alle 14.30. Io e altri genitori ci siamo attivati per farci sentire anche dal Provveditorato: il diritto deve essere garantito fin dal primo giorno di scuola". M.V.