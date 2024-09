Stupro di Palermo la Procura chiede 12 anni per 5 dei 6 ragazzi accusati della violenza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nuovi sviluppi nel processo per lodi, avvenuto nel luglio del 2023 nella zona del Foro Italicocittà. Ladiha chiesto la condanna a 12di carcere per cinque dei seidi aver violentato una 19enne palermitana. Minore invece la richiesta per l’ultimo imputato, Samuele La Grassa. Per lui, in virtùcondotta processuale tenuta, sono stati chiesti 10e otto mesi in virtù. Un settimo ragazzo del branco, che all’epoca dei fatti era ancora minorenne, è già stato condannato a 8e 8 mesi. La ragazza, che ha denunciato la, fu fatta ubriacare e stuprata in un cantiere abbandonato. Il maggiore del gruppo filmò gli atti. Tutti gli imputati hanno optato per il rito abbreviato e hanno negato si tratti di: sostengono si sia trattato di un rapporto consensuale.