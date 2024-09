Sos carenza di medici | Concorso in vista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Per sanare ladiinternisti in Lunigiana, l’Asl Toscana nord ovest, in accordo con la regione Toscana sta bandendo unriservato alle zone che soffrono delle maggiori criticità e per incentivare la carriera e le prospettive occupazionali di giovaninelle zone a più alta. E’ l’Asl a replicare all’allarme del sindacato Usb che ha minacciato denunce se dovesse verificarsi una fuga deidal reparto pontremolese. Desta infatti preoccupazione la prospettiva che gli internisti diventino insufficienti. Ladinegli ospedali e nei servizi territoriali è da tempo un problema nazionale, ma l’Usl Toscana nord ovest avverte che si sta impegnando per far fronte alle difficoltà locali.