Serie A oggi le partite dal 27 a 30 settembre 2024 sesta giornata | dove vederle in diretta tv canali e telecronisti

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tornain campo laA con ledelladella stagione/2025. Si parte con un anticipo del venerdì per concludere con il posticipo di lunedì. Vediamo insiemevedere ledellaA, ie isu cui verranno trasmesse., lein programma per la-2025 Dopo ledi Coppa Italia, tornain campo laA. Il Torino prova a mantenere la prima posizione ma dovrà vedersela con la Lazio mentre l’Udinese con l’Inter. Impegno più facile sulla carta per il Napoli contro il Monza. Interessante la sfida tra il Bologna e l’Atalanta. Questo il calendario della. Venerdì 27Ore 20.45, Milan-Lecce. Partita trasmessa su Dazn,: Buscaglia-Ambrosini.