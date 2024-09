MotoGP ufficializzato il calendario 2025 | 22 tappe con date rivoluzionate entra l’Ungheria torna Brno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ildel Mondialeè stato. Ormai, come si è visto anche in questo 2024, comporre un programma si è fatto sempre più complicato per molteplici motivi, molti dei quali sono economici. Spesso risulta un vero e proprio rompicapo delineare un percorso lineare tra rinvii, cancellazioni, sostituzioni e rinunce. Proprio per questo motivo FIM e Dorna cercano sempre più di muoversi per tempo e, proprio pensando al, hanno fissato punti fermi importanti, ai quali hanno via via aggiunto nuove gare e certezze. Prima che venisse messo nero su bianco sul nuovosono state rese note diverse novità. In primo luogo, come ampiamente anticipato, è stato inserito il Gran Premio di Ungheria sul circuito Balaton, senza dimenticare il ritorno del Gran Premio della Repubblica Ceca.