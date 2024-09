Mondiali ciclismo Zurigo 2024 prova in linea donne Elite | startlist e favorite l’Italia punta su Longo Borghini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Lae ledellaindeidisu strada, in programma anella giornata di sabato 28 settembre. Un difficile e selettivo percorso attende le atlete, pronte a giocarsi la maglia iridata anche per quanto riguarda la categoria Under 23 lungo i 154,1 chilometri da Uster a. Un dislivello complessivo di quasi 2400 metri, a testimonianza di quello che viene presentato come il Mondiale più impegnativo degli ultimi anni. Andiamo quindi a scoprire quelle che sulla carta dovrebbero essere le protagoniste più attese.: PROGRAMMA, ORARI, DIRETTA TV E STREAMING Il duello più atteso alla vigilia è quello tra Lotte Kopecky e Demi Vollering. Da una parte la belga campionessa in carica e fresca campionessa europea, che ha preparato questa gara cercando di migliorare in salita.