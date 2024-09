Mi dispiace tanto Grande Fratello Enzo Paolo Turchi scoppia in lacrime per la figlia Maria

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Morirò prima di”., la rivelazione dolorosa diin diretta fa emozionare tutti. Non solo i concorrenti del reality, ma anche e soprattutto il pubblico a casa. La puntata delandata in onda il 26 settembre 2024 ha offerto momenti ditensione, scontri, ma sopratutto emozione. Condotta da Alfonso Signorini, la serata è stata caratterizzata da colpi di scena legati al televoto, alle nomination e a diverse liti tra i concorrenti. Eppure, secondo la maggior parte degli utenti, il momento più toccante è stato quello della confessione choc di. >> “Ma in bagno no”., bufera su Clayton: pubblico disgustato dalle immagini Sul fronte delle dinamiche in casa, il pubblico ha eletto Yulia come la concorrente preferita, garantendole l’immunità per la prossima eliminazione.