Maltempo allerta in 7 regioni | la situazione per la giornata di oggi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’Italia settentrionale si trova nuovamente sotto l’influenza di una bassa pressione, che porta con sé un peggioramento delle condizioni metereologiche, con precipitazioni diffuse, temporali e venti intensi. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso per il 27 settembre 2024, evidenziando particolari situazioni diin diverse aree del Paese.Arancione in Lombardia Per ladi venerdì 27 settembre, la Lombardia settentrionale sarà interessata da unacritica di. È stata infatti diramata un’arancione, la seconda più grave nella scala dimeteo, che indica un rischio significativo per la popolazione e le infrastrutture. In questa zona sono previsti fenomeni intensi, tra cui temporali violenti accompagnati da grandinate, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica, ovvero fulmini.