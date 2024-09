Maggie Smith morta l' attrice di Harry Potter e Downton Abbey | aveva 89 anni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Èa 89, una delle più note attrici britche, vincitrice di due premi Oscar: a dare il triste annuncio la sua famiglia. Il pubblico la ricorda soprattutto per l'interpretazione di Minerva McGranitt nella saga di "" e per quella della contessa madre di Grantham nella serie tv "". I premi Oscar da lei vinti risalgono al 1970, quando venne giudicata come migliorper "La strana voglia di Jean"; e al 1979, quando ricevette la statuetta come migliorenon protagonista per "California Suite". "È con grande tristezza che annunciamo la sua morte, avvenuta in modo pacifico, in ospedale, questa mattina - hanno scritto in una nota i figli Toby Stephens e Chris Larkin -. Lascia due figli e cinque adorati nipoti, distrutti dalla perdita di una madre e una nonna straordinaria".