Luna Rossa svelato il rituale prima di entrare in acqua | si scatena il delirio

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il primo giorno della finalissima di Louis Vuitton Cup si è chiuso in parità: pere Ineos Brittannia una vittoria a testa. Si tratta della serie di regate decisive per strappare l'accesso alla finalissima di America's Cup, la 37esima edizione, dove la nave vincitrice contenderà il titolo al Team New Zeland. E in tutta Italia torna a salire la febbre da: tutti davanti al piccolo schermo per seguire le gesta del nostro equipaggio, il tutto in una sfida - quella che si disputa nelle acque di Barcellona - che proseguirà fino al prossimo 5 ottobre. Per inciso, l'Italia ha vinto due volte la Louis Vuitton Cup: lavolta nel 1992 con Il Moro di Venezia, per poi perdere in America's Cup contro gli statunitensi di America 3, dunque nel 2000 proprio con, anche in questo caso sconfitta nella finalissima proprio da Team New Zeland.