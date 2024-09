Lehmann si dichiara colpevole per l’incidente con la motosega | la ricostruzione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sono emersi nuovi dettagli sull’episodio che ha coinvolto l’ex portiere Jens. Il tedesco si ètodi danni materiali e frode per un incidente avvenuto in una disputa di quartiere, in cui aveva usato una, e per il quale era stato condannato l’anno scorso. E’ quanto riporta anche l’Adnkronos. Il 22 dicembre il tribunale distrettuale di Starnberg, una città vicino a Monaco, gli ha comminato una multa di 420.000 euro, in 210 rate giornaliere da 2.000 euro ciascuna. Dopo la sentenza sia la Procura chehanno presentato ricorso contro la sentenza, che oggi è stata rivista in tribunale. Accettando la propriazza, l’ex giocatore, può aspettarsi una sanzione inferiore, visto che il tribunale ha fissato la cifra tra 130 e 170 rate giornaliere da 900 euro ciascuna (da 117.000 a 153.000 euro).