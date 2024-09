Le tisane per combattere l’ansia funzionano?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 27 settembre 2024)stress e stanchezza fisica e psicologica non è facile, ma lerilassanti in questo caso aiutano davvero? Il merito è delle erbe: ecco quali scegliere. Chi accusa molto lo stress e in genere ha difficoltà a conciliare il sonno spesso può aver letto di un rimedio del tutto naturale ed utile: quello delle. Ma è davvero efficace come sembra? Una tazza rilassante poco prima di andare a dormire in genere è il toccasana preferito da parte di chi soffre d’insonnia ed in genere accumula forte stress nel corso della giornata. Ancor di più con il calo delle temperature, consumare una tisana calda è un’abitudine alla quale difficilmente si rinuncerà, una volta sperimentata. Crediti: Freepik – VelvetMagMa non si tratta di certo di una pozione magica.