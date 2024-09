Jeremy Menez si ritira parteciperà alla Kings League

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024)lascia il calcio giocato. L’attaccante francese, ex Roma, ha annunciato il suo ritiro all’età di 37 anni in un video postato su X dal giornalista Jonathan Beilin.attualmente svincolato dopo l’esperienza al Bari ha già annunciato la sua avventura nella squadra francese diannonce la fin de sa carrière Un artiste accompli et incompris d’un football disparu enchanteur. ##psg #milan #sochaux #monaco #bordeaux #asroma pic.twitter.com/UDrPPS1hd3 — Jonathan Beilin (@JoBeilin) September 27, 2024siSportFace.