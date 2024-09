Il Comitato in Città metropolitana | fermiamo l’Accordo sullo stadio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) "In audizione, visto l’isolamento del sindaco di San Donato e prendendo atto che AC Milan sta continuando a giocare al rialzo nella trattativa con Milano per rimanere a San Siro, agitando lo spauracchio dell’ipotesi San Donato, abbiamo avanzato la richiesta di congelamento dell’iter deldi Programma voluto dall’Amministrazione Squeri". È quanto afferma Iris Balestri, tra i referenti del"noa San Donato Milanese", dopo l’audizione dello stesso, che l’altro giorno è intervenuto ad una seduta della terza Commissione delladi Milano. In quell’occasione i rappresentanti dell’organismo hanno ribadito la loro contrarietà ad un impianto sportivo nell’area San Francesco. Un progetto ritenuto altamente impattante sul fronte ambientale e della qualità di vita.