Genshin Impact 5 0 | Primogemme GRATIS come averle!

(Di venerdì 27 settembre 2024) Solo poco tempo fa Hoyoverse ha regalatoa tutti i giocatori su, ed oggi la storia si ripete, per la gioia di chi gioca e non può o vuole spendere per avere la valuta da investire nei banner.avere lecon la versione 5.0 diPer celebrare la conclusione della versione 5.0 di, Hoyoverse ha annunciato che offrirà a tutti i giocatori, la possibilità di ottenere fino a 1600, distribuitesempre nell’arco di un certo periodo di tempo. In altre parole, a partire dal 28 Settembre fino al 1° Ottobre, tutti i giocatori potranno riscattare 400al giorno, semplicemente recandosi nella propria casella di posta in gioco, a patto naturalmente di aver raggiunto il Grado Avventuriero 2 o superiore.– Gamerbrain.