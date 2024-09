Francesco Totti compie oggi 48 anni | le immagini dei festeggiamenti Si commuove per le parole della figlia Isabel

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024)festeggiail suo 48esimo compleanno, circondato dall’affettofamiglia e degli amici più cari. Dopo essere tornato da un viaggio in Egitto con la compagna Noemi Bocchi per inaugurare la prima sede africanaSoccer School, l’ex capitanoRoma ha dato il via aigià a mezzanotte. La serata è stata caratterizzata da momenti di allegria, tra cui un divertente karaoke sulle note di “Felicità” di Al Bano e Romina Power, ma anche da emozioni più intime. Laha regalato al padre un dolce messaggio: “Ti amo papino, sarai sempre con me. Buon compleanno”., visibilmente commosso, ha abbracciato la, ringraziandola per gli auguri speciali. Il tutto documentato sui social da Noemi Bocchi. Mentreha condiviso anche il messaggio di auguri del figlio maggiore, Christian. “Buon compleanno”.