È morta Maggie Smith aveva 89 anni

(Di venerdì 27 settembre 2024) Si è spenta a 89l’attrice pluripremiata. La sua carriera ha preso il via negliCinquanta in uno show della BBC ed è poi proseguita con successo fra teatro, cinema e tv. Nell’immaginario collettivo resterà però per tutti la professoressa Minerva McGranitt della saga di Harry Potter e Violet Crawley, la Contessa Madre di Grantham, in Downton Abbey. Damehas sadly passed away at the age of 89. pic.twitter.com/rohjLkdnlK — Film Updates (@FilmUpdates) September 27, 2024 Un paio difa, in un’intervista a ES,ha così parlato di quei due ruoli: “Sono profondamente grata per il lavoro fatto nella saga di Harry Potter e in Downton Abbey, ma non si tratta di quello che definirei come soddisfacente. Non mi sembrava di recitare davvero in quei contesti”. 10 mesi fa, a 88, è diventata testimonial di un brand di moda.