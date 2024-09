E Dove Cameron innamorati a Parigi per festeggiare il singolo Silverlines

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 27 settembre 2024) Debutto da solista di Damiano David e riflettori sulla settimana della moda conDamiano David, il frontman dei Måneskin, sta entrando in un nuovo capitolo della sua carriera con l’attesissima uscita del suodi debutto da solista,, il 27 settembre. Pochi giorni prima di questo entusiasmante lancio musicale, Damiano ha fatto notizia partecipando alla settimana della moda diinsieme alla sua ragazza, l’attrice. La coppia, seduta in prima fila alla sfilata di Balmain, è stata tra le celebrità più fotografate all’evento. In un notevole cambiamento, Damiano è apparso rasato, Dopo aver recentemente abbandonato i baffi distintivi che aveva mostrato nei teaser video per il suo progetto da solista. I fan hanno atteso con ansia la sua nuova musica, soprattutto dopo il recente successo del tour mondiale dei Måneskin.