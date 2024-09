Disney Epic Mickey | Rebrushed – Una recensione tra nostalgia magia e oscurità

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il 2010 è stato un anno magico per gli amanti del platform a tre dimensioni, specie per gli affezionati di Nintendo: nemmeno dodici mesi e vennero sganciate, per l’allora inarrestabile Wii, bombe del calibro di Super Mario Galaxy 2, Donkey Kong Country Returns e Kirby’sYarn. Ma a passare alla storia non sarebbero stati quei soli first party: tra i vari titoli che facevano capolino nello showbiz, uno era riuscito ad emergere da subito per la propria temeraria originalità. Tutti ricorderanno infatti, titolo targato Junction Point Studios e ideato dal leggendario Warren Spector: un’avventura inedita e, per i tempi, quasi impensabile, coraggiosa nell’allontanarsi anni luce dall’immaginario collettivo allegro e spensierato più tradizionale del mondo, per dare vita ad un universo decadente e malinconico, intriso di personaggi il cui ricordo si era perso nel tempo.