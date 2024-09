Corte conti respinto ultimo ricorso di Cascetta per incarichi da prof | condanna di 370 000 euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutianche l’: confermata ladi Ennioal pagamento di 369.609per danno erariale. A deciderlo è stata la terza sezione centrale d’appello delladei, dichiarando inammissibile l’istanza. La vicenda è partita anni fa, con la contestazione rivolta dalla procura regionale delladeiall’ex assessore regionale ai trasporti. Dal 1986 al 2021è statoessore ordinario di ingegneria alla Federico II di Napoli. Secondo gli inquirenti, dal 1° novembre 2012 al 29 settembre 2015 ha però assunto “plurimi enuativiextraistituzionali di natura liberoessionale”. Essendo docente in regime di tempo pieno, ha quindi violato la legge Gelmini in materia.to in primo grado nel 2020 al pagamento di 569.640, due anni dopo si è visto accogliere in parte ild’appello.