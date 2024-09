Castrum e sepolture | la città medievale si svela

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Continuano a riservare scoperte gli scavi nel parco archeologico di Castelseprio, area dal 2011 Patrimonio Unesco, inserito tra i luoghi più importanti della presenza in Italia dei Longobardi. Ricercatori italiani e stranieri stanno conducendo approfondimenti sui reperti ritrovati di recente, la conferma che il sito archeologico, con i resti dei suoi insediamenti - il, gli edifici religiosi, le tombe - dimenticati per secoli, riportati alla luce nei primi anni ’50, abbia ancora molto da raccontare. Un’iniziativa importante per conoscere a che punto siano gli studi è, in occasione delle Giornate europee del Patrimonio, il convegno in programma domani alle 9 a Cairate, all’Auditorium ex chiesa dei Santi Ambrogio e Martino Vescovi (piazza Libertà 10), “Il cammino dell’archeologia. Scavi e ricerche a Castelseprio“.