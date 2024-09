Carenza medici al Pronto Soccorso il Senatore Matera interroga il Ministro Schillaci

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUn’zione posta all’attenzione deldella Salute Orazioal fine di comprendere le iniziative che il medesimo intende intraprendere in merito alladeidied alle condizioni di lavoro degli stessi. È questa l’iniziativa che è stata posta in essere daldi Fratelli d’Italia Domenicoa quattro mani con la collega senatrice Anna Maria Fallucchi. “Abbiamo presentato un’zione al– evidenzia– per sapere quali misure intende assumere al fine di migliorare le condizioni di lavoro e sostenere economicamente il personale medico specializzato.