Campi Flegrei Caso M5S | Fondi Sbloccati? Ritardo Inaccettabile

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Emergenza Sisma a Pozzuoli: M5S Chiede Urgenza per il Rientro dei Cittadini e la Prevenzione dei Rischi Sismici “Dal sisma del 20 maggio 2024 di magnitudo 4.4 che ha determinato lo sgombero di circa 1.500 persone sono passati ormai 4 mesi ed il decreto attuativo per richiedere il contributo per riparare le abitazioni non è ancora pronto. Nell’incontro di ieri a Pozzuoli, durante il quale è stato presentato il piano per le prossime esercitazioni di allontanamento indi eruzione, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, dott. Fabio Ciciliano, ha comunicato che è stata appena firmata l’intesa con la Regione Campania a cui dovranno seguire altri passaggi tra i vari Ministeri prima dell’emanazione del decreto da parte di Musumeci. Si faccia presto! Dobbiamo consentire ai cittadini sfollati di poter rientrare il prima possibile nelle loro case.