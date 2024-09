Calendario Mondiali ciclismo 2024 oggi 27 settembre | orari tv programma streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Terzultima giornata deididi scena a Zurigo. Siamo nei giorni in cui vengono assegnate le maglie per le prove in linea;sarà il turno della prova in linea Under 23 maschile, per succedere ad Axel Laurance, vincitore lo scorso anno a Glasgow. Prova ovviamente dura anche per l’Under 23, con quattro giri nel circuito di Witikon preceduto da un tratto di pianura di oltre 40 chilometri e un minicircuito con tre rampe, tra cui quella di Binz da 1500 metri al 9,3%. Italia che baserà le proprie chance su Francesco Busatto, Davide De Pretto, Florian Samuel Kajamini, Pietro Mattio e Giulio Pellizzari. Laverrà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport, canale 58 del Digitale Terrestre, dalle 12.40, mentre Eurosport 1 (211 Sky) inizierà il collegamento alle 12.35.su RaiPlay in chiaro dalle 12.40 e su NOW, SkyGo, DAZN e Discovery+ dalle 12.35.