Bonus Natale 2024 come richiederlo | autocertificazione e requisiti

(Di venerdì 27 settembre 2024) Buone notizie per le famiglie italiane, che insieme alla tredicesima nelvedranno arrivare il ‘‘ da 100 euro. Si tratta dell’anticipo del cosiddettoBefana, originariamente previsto a gennaio 2025, e che costerà allo Stato circa 100 milioni di euro.per ilChi ne ha diritto? Il, 100 euro una tantum che non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef, spetta ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 28mila euro – calcolato al netto della prima casa in cui si risiede – e che hanno un coniuge a carico, “non legalmente ed effettivamente separato” e almeno un figlio anch’esso a carico, “anche nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato”.