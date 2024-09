A2 femminile Bosetti | Cbf Balducci in costante crescita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Come va la squadra lo svelerà solo il campionato, c’è da aspettare la fine del girone di andata". Luciateam manager e direttore operativo della Cbf, parla della formazione in vista dell’inizio del campionato di A2 di volleyprevisto per sabato 5 ottobre a Cremona contro Casalmaggiore. Intanto le ragazze si stanno preparando effettuando dei test che rappresentano delle tappe di avvicinamento, la prossima ci sarà domenica a San Giovanni in Marignano, una pari categoria, già affrontata in un allenamento congiunto a Macerata. "Nei primi tre set – ricorda le ragazze hanno giocato veramente bene contro le romagnole". È stato un percorso in cui le pallavoliste hanno mostrato dei continui progressi.