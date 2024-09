WTA Pechino 2024 | Elisabetta Cocciaretto rischia poi rimonta e batte Arina Rodionova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Non facile, molto meno del previsto, ma in un modo o nell’altro vincente l’esordio dial WTA 1000 di. La marchigiana viene a capo dell’australianaper 4-6 6-4 6-3, disinnescandone alla fine l’esperienza e andando così a prendersi un secondo turno che dirà molto sulle sue attuali reali condizioni, quello con la belga Elise Mertens. Già dal primo setvive in qualche modo di alti e bassi. Anzi, dal primo game, perché è lì che perde subito la battuta ai vantaggi. Seguono dei giochi a tinte ben differenti, da quelli ricchi di lotta ad altri in cui basta poco o per tenere o per perdere il turno di servizio.