Volley serie A2 La Consar contro Brescia resta a secco in amichevole

(Di giovedì 26 settembre 2024)Ravenna 03 (24-26, 21-25, 26-28)RAVENNA: Tallone, Canella, Guzzo, Ekstrand, Copelli, Russo; Goi (L1); Selleri, Mirabella, Zlatanov, Bertoncello, Feri, Grottoli, Pascucci (L2). All. Valentini.: Erati, Cavuto, Bonomi, Tondo, Cominetti, Raffaelli, Hoffer (L1), Tiberti, Cargioli, Franzoni (L2), F. Zambonardi, Bettinzoli, Bisset, Manessi. All. R. Zambonardi. Note – Durata set 20’, 24’, 21’, 21’ per un totale di 1h e 26’. Ravenna: bs 24, ace 10, muri 3;: bs 23, ace 7, muri 6. Dopo le 2 sconfittePorto Viro e dopo il successoFano, ieri sera laRavenna ha perso 0-3 a Carpi anche, annunciata fra le protagoniste del prossimo torneo di A2.