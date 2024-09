Unicredit-Commerzbank | titoli volano domani primo incontro a Francoforte

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) Milano, 26 set. (askanews) – Seduta sugli scudi in Borsa per(+4,8% a 39,7 euro) e(+6,7% a 16,32 euro), con il mercato che specula sull’avvio di trattative tra i due istituti nel giorno in cui c’è stata la prima vera apertura dei tedeschi nei confronti del gruppo italiano, che ha costruito una partecipazione potenziale complessiva del 21% nella seconda banca tedesca e ha chiesto alla Bce di poter salire fino al 29,9% nel capitale. Dopo il “muro” dei giorni scorsi da parte dei sindacati, dei consiglieri e di Berlino, l’AD in pectore diBettina Orlopp, che dalottobre assumerà la guida del gruppo, ha mostrato oggi un atteggiamento più aperto nei confronti die ha annunciato cheterrà ungiro di colloqui con gli italiani.