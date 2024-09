Una tradizione positiva Turni infrasettimanali nove punti l’anno scorso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Quello sul campo del Milan Futuro è il primo dei tre incontriche la Spal sarà chiamata a disputare nel corso della stagione. I biancazzurri non hanno più nemmeno il pensiero della Coppa Italia serie C, quindi saranno impegnati a metà settimana soltanto in campionato: oggi a Solbiate Arno e in occasione delle due gare contro la Pianese, il 28 ottobre a Ferrara e il 12 marzo in Toscana. La scorsa stagione invece sono stati quattro idi campionato, con un bilancio soddisfacente considerando l’andamento generale di Antenucci e compagni.