Transformers One il film con l’88% di gradimento su Rotten Tomatoes da oggi al cinema!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 26 settembre 2024)One, ilcondisudaal! Debuttanelle saletografiche italianeOne, l’acclamatod’animazione (88% disu) prodotto da Paramount Animation e Hasbro e distribuito da Paramount con Eagle Pictures, arriva alOne è la storia inedita delle origini di Optimus Prime e Megatron, meglio conosciuti come nemici giurati, ma un tempo amici legati come fratelli che hanno cambiato per sempre il destino di Cybertron. Primosuicompletamente animato in computer grafica, la pellicola vanta un cast di voci stellare, tra cui Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne e Jon Hamm.