Tifosi Roma in Napoli-Palermo Orsi | Giusto che ci sia il tifo ma il resto è condannabile Ci deve essere uniformità di trattamento

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’ex portiere analizza, criticando la gestione dele difendendo il giovane Caprile dopo l’infortunio di Meret. Nando, ex portiere die Lazio, ha rilasciato dichiarazioni significative durante il programma “1 Football Club” di Luca Cerchione, parlando delle partite odierne delle squadre italiane. Riguardo alla, ha sottolineato che la squadra è attualmente indebolita dalla partenza di De Rossi e dalla CEO, chiedendosi perché il CASMS non abbia preso provvedimenti su presuntigiallorossi infiltrati tra i sostenitori delper. “rinforzata o indebolita? Per ora indebolita, soprattutto a livello dirigenziale perché, oltre a De Rossi, è andata via anche la CEO. Ghisolfi e Juric si sono trovati un po’ da soli, ma domenica hanno già dato una risposta importante.