Tennis Zverev ha la polmonite | Devo pensare alla mia salute punto a tornare in campo il prima possibile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo essere sceso ina Berlino per la Laver Cup, Alexanderha annunciato a sorpresa la sua rinuncia all’ATP 500 di Pechino. Una decisione improvvisa quella del tedesco, numero due del mondo e sicuramente grande rivale di Jannik Sinner nella corsa a chiudere l’anno in vetta al ranking ATP. Se all’inizio non si conoscevano i motivi del forfait, è stato poi lo stessoa spiegare di aver contratto lae dunque di non poter scendere in. Queste le prime parole del nativo di Amburgo: “Purtroppo mi è stata diagnosticata una, il che spiega i miei problemi fisici degli ultimi mesi.miainil”. Continua ilta tedesco: “Due settimane fa ad Amburgo mi sono reso conto che qualcosa non andava, mi sono stancato molto e velocemente. Anche l’allenamento a Parigi non è stato molto intenso.